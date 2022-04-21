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الأسطى يعلن تشكل لجنتين للميزانية العامة ومشاكل الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 05:40 مساء
الأسطى يعلن تشكل لجنتين للميزانية العامة ومشاكل الحدود
الأسطى متحدثا للصحفيين في سبها عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الخميس 21 أبريل 2022. (فيديو)
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قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقدته الحكومة اليوم الخميس، في مدينة سبها، شكَّل لجنتين وزاريتين؛ الأولى بشأن الميزانية العامة، والثانية بشأن مشاكل الحدود وتقييم الموقف الحالي.

وقال الأسطى خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع في مدينة سبها، إن «اللجنة الأولى تختص بالموازنة العامة برئاسة نائب رئيس الوزراء وبعضوية وزراء المالية والكهرباء والدفاع وشؤون المرأة والدولة لشؤون مجلس الوزراء»، موضحًا أن وظيفة هذه اللجنة «التواصل مع الوزارات المختلفة والتواصل مع مجلس النواب».

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أما اللجنة الثانية، فقال الأسطى إنها ستكون «برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية وشؤون الهجرة غير الشرعية»، مبينًا أنها ستكون معنية بما «يخص مشاكل الحدود وتقييم الموقف الحالي وإحالة تقرير بذلك لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة».

وعقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم اجتماعها الأول في مدينة سبها، والذي ناقشت خلاله مسألة الميزانية العامة والإيرادات النفطية والقضايا الأمنية والعسكرية وتأمين العاصمة.

اجتماع مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة سبها، الخميس 21 أبريل 2022. (فيديو)
اجتماع مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة سبها، الخميس 21 أبريل 2022. (فيديو)
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