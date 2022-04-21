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«الرئاسي» يبحث مع شكشك تحسين أداء مؤسسات الدولة ودعم الأجهزة الرقابية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 21 أبريل 2022, 12:34 مساء
«الرئاسي» يبحث مع شكشك تحسين أداء مؤسسات الدولة ودعم الأجهزة الرقابية
لقاء المجلس الرئاسي وشكشك، 21 أبريل 2022، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الملفات الخاصة بالشأن العام، وسبل تحسين أداء مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس، خلال اللقاء اليوم الخميس، أهمية دعم الأجهزة الرقابية، للقيام بدورها بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، تعزيزا لمبدأ الشفافية في كل القطاعات.

المجلس الرئاسي يجتمع مع المستشارة الأممية
وأمس الأربعاء، اجتمع المنفي ونائباه، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وشهد اللقاء، استعراض جهود المجلس الرئاسي والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واستمرار عملها بكامل أعضائها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقالت وليامز إنها اتفقت مع المجلس الرئاسي على أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن.

كما أطلعت المجلس على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي عقدتها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل، بغية التوصل إلى إطار دستوري توافقي يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية على نحو عملي في أقرب وقت ممكن.

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