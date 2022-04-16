نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شككت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، في سعى الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي إلى إيجاد حل للأزمة، متهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«تجاهل» مشروع الدستور، مؤكدة أن ذلك ينبئ «بسعيها لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلحلتها».

وقالت عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الأجسام الحالية المتصدرة للمشهد «لا تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية بقدر سعيها لإطالة بقائها في السلطة»، متوقعة ألا تفضي «كل هذه الاجتماعات إلا لمزيد الفشل وتعزيز الانقسامات».

وتتواصل اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، لليوم الرابع، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

عمران تتهم البعثة الأممية بتجاهل مشروع الدستور

واتهمت عمران بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«تجاهل» مشروع الدستور، والبحث عن «بدائل فاشلة»، مؤكدة أن ذلك «ينبئ بوضوح بسعي البعثة لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلحلتها».

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وقالت إن الهيئة التأسيسية «منتخبة من الشعب الليبي لإعداد مشروع للدستور، وقد أكملت مهمتها وأنجزت مشروع الدستور الذي يُنتظر عرضه على الاستفتاء ليقول الليبييون كلمتهم فيه».

وشددت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أن مجلس النواب أو غيره «لا يملك التعدي على ولاية الهيئة التأسيسية أو المساس بمركزها القانوني». في إشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في يناير الماضي، إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة.

وأوضحت أن الهيئة التأسيسية طالبت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية لإنهاء ما وصفته بـ«العبث التشريعي».

ودعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في فبراير الماضي، رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة العدول عن القرار الخاص بـ«وقف أعمال الدائرة الدستورية» في «أقرب وقت ممكن»؛ معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في حينه «لم تعد قائمة» في الوقت الراهن.