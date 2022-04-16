Atwasat

نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة السبت 16 أبريل 2022, 08:13 مساء
نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة
عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران. (تصوير: رمضان كرنفودة)
alwasat radio

شككت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، في سعى الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي إلى إيجاد حل للأزمة، متهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«تجاهل» مشروع الدستور، مؤكدة أن ذلك ينبئ «بسعيها لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلحلتها». 

وقالت عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الأجسام الحالية المتصدرة للمشهد «لا تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية بقدر سعيها لإطالة بقائها في السلطة»، متوقعة ألا تفضي «كل هذه الاجتماعات إلا لمزيد الفشل وتعزيز الانقسامات». 

وتتواصل اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، لليوم الرابع، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

عمران تتهم البعثة الأممية بتجاهل مشروع الدستور
واتهمت عمران بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«تجاهل» مشروع الدستور، والبحث عن «بدائل فاشلة»، مؤكدة أن ذلك «ينبئ بوضوح بسعي البعثة لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلحلتها». 

- الهيئة التأسيسية تخاطب رئيس المحكمة العليا لتفعيل الدائرة الدستورية
-انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
«تأسيسية الدستور» تدعو لعدم التجاوب مع دعوات عقيلة صالح بشأن «لجنة الخبراء»
- نادية عمران: البعثة الأممية تبحث عن «بدائل كارثية» لمشروع الدستور

وقالت إن الهيئة التأسيسية «منتخبة من الشعب الليبي لإعداد مشروع للدستور، وقد أكملت مهمتها وأنجزت مشروع الدستور الذي يُنتظر عرضه على الاستفتاء ليقول الليبييون كلمتهم فيه».

وشددت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أن مجلس النواب أو غيره «لا يملك التعدي على ولاية الهيئة التأسيسية أو المساس بمركزها القانوني». في إشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في يناير الماضي، إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة.

وأوضحت أن الهيئة التأسيسية طالبت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية لإنهاء ما وصفته بـ«العبث التشريعي». 

ودعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في فبراير الماضي، رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة العدول عن القرار الخاص بـ«وقف أعمال الدائرة الدستورية» في «أقرب وقت ممكن»؛ معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في حينه «لم تعد قائمة» في الوقت الراهن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
خلونا نحلموا (الحلقة 1)

خلونا نحلموا (الحلقة 1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»

اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»
ربع مليار يورو سنويا للمدير التنفيذي لـ«يونيفرسال ميوزيك»

ربع مليار يورو سنويا للمدير التنفيذي لـ«يونيفرسال ميوزيك»
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء

انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري الممتاز.. السبت

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري ...
600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام

الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام
غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الدولية للهجرة»: مصرع 6 مهاجرين وفقدان 29 آخرين قبالة سواحل صبراتة
«الدولية للهجرة»: مصرع 6 مهاجرين وفقدان 29 آخرين قبالة سواحل ...
المنفي يبحث مع وفد قبيلة «القطعان» مستجدات الأوضاع في ليبيا
المنفي يبحث مع وفد قبيلة «القطعان» مستجدات الأوضاع في ليبيا
حملة تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت تصل إلى تراغن (صور)
حملة تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت تصل إلى تراغن (صور)
نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة
نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. ...
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع «خطة عاجلة» لتكثيف حملات التطعيم
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع «خطة عاجلة» لتكثيف حملات التطعيم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
المزيد
استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس (صور)
استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس (صور)...
الدبيبة يبحث مع عميد نالوت الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية
الدبيبة يبحث مع عميد نالوت الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية...
«مكافحة الأمراض» يحذر: الانخفاض القياسي في الإصابات لا يعني انتهاء الوباء
«مكافحة الأمراض» يحذر: الانخفاض القياسي في الإصابات لا يعني ......
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع «خطة عاجلة» لتكثيف حملات التطعيم
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع «خطة عاجلة» لتكثيف حملات التطعيم...
نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة
نادية عمران لـ«بوابة الوسط»: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط