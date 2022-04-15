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انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 11:45 مساء
انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 15 أبريل 2022، (البعثة الأممية)
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تستمر اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، لليوم الثالث، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا صورًا لانطلاق الاجتماع اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وليامز تدعو إلى اغتنام فرصة هذه الاجتماعات
وخلال الجلسة الافتتاحية الأربعاء الماضي، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضافت أن «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدمًا».

وتابعت: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعمًا لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت»، معربة عن امتنانها للدعم السخي المقدم من الحكومة المصرية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

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