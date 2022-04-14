البعثة الأممية ترحب بإطلاق قرقاب وآخرين.. وتدعو للإفراج عن المحتجزين تعسفيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، بإطلاق كل من فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد «احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة»، وفق بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ودعت البعثة إلى «الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا»، مشددة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

- جهاز الردع يعلن القبض على الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات

وفي 10 يناير الماضي، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة توقيف فيصل قرقاب، وذلك على خلفية قيامه وآخرين «باقتحام مقر الشركة»، وفق بيان للجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».