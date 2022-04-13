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المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 02:23 مساء
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن ديوان المحاسبة أرسل كتابا لمصرف ليبيا المركزي بالموافقة على صرف رواتب عناصر القوات المسلحة، وذلك في اليوم التالي عقب بيان ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في لجنة «5+5» في التاسع من أبريل الجاري.

ونقلت جريدة «الاتحاد» الإماراتية عن المسماري القول، إن «ديوان المحاسبة سبق أن تسلم كتابا من مصرف ليبيا المركزي في الثالث من أبريل الجاري لصرف رواتب منتسبي الجيش، إلا أنه تجاهل الرد عليه».

ديوان المحاسبة .. مخالفة قانونية
وأشار المسماري إلى أن «إحالة المعاملة الخاصة بصرف رواتب الجيش الليبي لديوان المحاسبة مخالفة قانونية وإدارية باعتبار الديوان ليس من اختصاصاته بند المرتبات في الميزانية» وأوضح أن «قوات القيادة العامة لا تثير أية مشكلات، ووحداتها تجوب الصحراء لمحاربة التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود».

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والسبت الماضي، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في لجنة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، وتحدث البيان عن «مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلا عن تسببه في إيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية أكثر من مرة وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن».

في المقابل، نفى الناطق باسم القيادة العامة الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارًا من الغد.

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