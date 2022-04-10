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سرقة 1900 متر أسلاك بدائرتي توزيع جنوب الزاوية وبئر الأسطى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 06:18 مساء
سرقة 1900 متر أسلاك بدائرتي توزيع جنوب الزاوية وبئر الأسطى
خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سرقة 1900 متر أسلاك بدائرتي توزيع جنوب الزاوية وبئر الأسطى، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المنازل بالمنطقتين.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» سرقة 1700 متر أسلاك ضغط منخفض من محول مدكن من 30 ناصر بدائرة توزيع جنوب الزاوية التابعة لإدارة توزيع الغربية، إضافة إلى سرقة 200 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الحبيبة من فرعية بن رمضان بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد التابعة لإدارة توزيع طرابلس، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكونات الشبكة العامة للسرقة بشكل متكرر من قبل خارجين على القانون، وناشدت الشركة أكثر من مرة الجهات المختصة التدخل ووضع حد للتعديات التي تؤثر على استقرار الشبكة.

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