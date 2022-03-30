سرقة أسلاك كهرباء بطول 3850 مترا في النجيلة والسواني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3850 مترا من أسلاك الضغط العالي في منطقتي النجيلة والسواني، حيث لازالت الشركة تعاني تكرار سرقة الأسلاك الكهربائية في بعض المناطق الليبية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما زالت متواصلة من قبل مجموعات خارجة عن القانون يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية.

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وأضافت أن آخر تلك العمليات سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1700 متر بمنطقة النجيلة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالِ مسافة 2150 متر بمنطقة السواني.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.