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أوكرانيا وليبيا على أجندة مباحثات وزير الدفاع الإيطالي في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 08:45 مساء
أوكرانيا وليبيا على أجندة مباحثات وزير الدفاع الإيطالي في تركيا
وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني. (الإنترنت)
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قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، في ختام زيارته إلى تركيا، إن إيطاليا ملتزمة حاليًا ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضًا في سيناريوهات أخرى مثل شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​ليبيا والساحل. 

وتوجه جويريني إلى إسطنبول من أجل سلسلة من اللقاءات مع نظيره التركي، خلوصي أكار، والبريطاني بن والاس، قال إنها مناقشة حول سيناريوهات مختلفة وأولًا حول أوكرانيا، ثم بعد ذلك مسائل أخرى مثل الأمن الأوروبي والأمن الجماعي والتفكير في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، فضلًا عن القضايا الإقليمية الأكثر أهمية من شرق البحر المتوسط ​​إلى أفريقيا إلى ليبيا والساحل، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي. 

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الاهتمام كله ينصب على أوكرانيا، ولكن هناك مواقف أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل معها، موضحًا أن جنوب أوروبا عبارة عن قوس من عدم الاستقرار، وينبغي أن يكون هناك اهتمام قوي جدًا من وجهة نظر النشاط الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية عند الضرورة. 

محاور محادثات جويريني في تركيا
وذكر جويريني أنه من الضروري، في سياق مثل الحالي، عدم غض الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط ​​والطويل التي يمكن أن تسببها الأزمة في رقعة شطرنج استراتيجية مثل البحر المتوسط، ​​الجناح الجنوبي للحلف، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب أهمية مطلقة، فيما ستستمر إيطاليا في الالتزام بهذه الغاية أيضًا لصالح الحلف. 

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وفي إطار النقاش الثلاثي بين إيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، ومناقشة استقرار منطقة المتوسط، نقطة الاتصال بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ناقش جويريني وأكار وبن والاس في إسطنبول مسألة مهمة الـ«ناتو» في العراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمام القيادة بداية من مايو المقبل مع المساهمة في تعزيز الوجود العسكري للحلفاء بكتيبة تصل إلى 500 وحدة. 

وأكد جويريني أن إيطاليا تنوي الاستمرار في دعم إجراءات التحالف ضد تنظيم «داعش»، وبشكل أعم المشاركة في تعزيز المهمة، واعتبر أن تواجد الـ«ناتو» في البلاد يجب أن يكون بمقدوره دعم المؤسسات العراقية بفاعلية، مؤكدًا أن إيطاليا مع إدراك الدور المهم للقوات المسلحة للتحالف في هذا السياق، على استعداد لتعزيز عملها التعاوني. 

كما أكد وزير الدفاع الإيطالي بعد لقاء نظيريه التركي والبريطاني في إسطنبول أن تركيا تمثل شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في إطار التعاون في صناعة الدفاع، مشيرًا إلى أن تركيا شريك مهم لإيطاليا وحليف مهم في حلف الـ«ناتو».

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