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وزيرا خارجية إيطاليا وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 11:25 مساء
وزيرا خارجية إيطاليا وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
جانب من لقاء وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (وال)
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بحث وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التطورات في ليبيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي سيستمر لمدة يومين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

- دي مايو: ليبيا لا تزال تشكل مصدر قلق مشتركا لإيطاليا وألمانيا

وجدد دي مايو دعم بلاده للاستقرار الليبي وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

يشار إلى أن الاجتماع الذي بدأت أعماله مساء اليوم سيستمر على مدار يومين حتى مساء الخميس، ويشارك به 30 وزير خارجية يمثلون الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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