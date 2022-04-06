وزيرا خارجية إيطاليا وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التطورات في ليبيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي سيستمر لمدة يومين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وجدد دي مايو دعم بلاده للاستقرار الليبي وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

يشار إلى أن الاجتماع الذي بدأت أعماله مساء اليوم سيستمر على مدار يومين حتى مساء الخميس، ويشارك به 30 وزير خارجية يمثلون الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.