«جهاز دعم الاستقرار» حول اشتباكات طرابلس: ما حدث لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال «جهاز دعم الاستقرار» إن حدث في العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم «لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء».

واعتبر الجهاز، وهو تشكيل مسلح ينضوي تحت مظلة الحكومة، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن بعض المنصات الإعلامية تناولت تلك الأحداث بـ«تضخيم وتهويل»، داعيا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن زرع بذور الفتنة بين الإخوة».

- اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة في وقت سابق الإثنين، تفيد بوقوع اشتباكات بين مسلحين بشارع الصريم قرب مبنى الجوازات في قلب العاصمة طرابلس.

وأظهرت المقاطع تصاعد الدخان بمنطقة الاشتباكات، فيما تحدث النشطاء عن أن طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون «كتيبة النواصي» و«جهاز دعم الاستقرار».