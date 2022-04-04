Atwasat

النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 10:48 مساء
النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس قائد وسيلة نقل بحري ومساعده احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط مستورد شحنة سكر فاسدة، وذلك بعد انتهاء التحقيق في ملابسات توريد 300 طن سكر، لا تتوافق مع الاشتراطات المتعلقة بالجودة وصلاحية المادة للاستهلاك البشري.

وأفاد بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك» بأن وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية، تولى إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من قسم مكافحة التهريب والمخدرات- مصراتة، ضد قائد وسيلة النقل البحرية، والمسؤول بالتوكيل، والمستورد للشحنة.

- النيابة العامة: تحصيل 200 مليون دينار من قضايا فساد جمركي خلال 4 سنوات

وأوضح أن فحص المستندات الجمركية، واستجواب مَن وردت بياناتهم الشخصية، أسفر عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة، وتعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية؛ نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكدوا عدم صلاحية مادة السكر المستوردة للاستهلاك البشري، لافتًا إلى أنها أمرت بحبس قائد وسيلة النقل ومساعده، والتحفظ على وسيلة النقل والشحنة، وطلبت من جهات إنفاذ القانون ضبط الشخص القائم على عملية الاستيراد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% بحلول العام 2050

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟

ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
غوارديولا يعترف بالإفراط في التفكير

غوارديولا يعترف بالإفراط في التفكير
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»

ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة

سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية

دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
هل يتوقف ارتفاع أسعار السلع؟ وما هو مستقبل الدولار كآلية تسعير عالمية؟

هل يتوقف ارتفاع أسعار السلع؟ وما هو مستقبل الدولار كآلية تسعير عالمية؟
تركيا: معدلات تضخم قياسية.. الليرة تتراجع والذهب يرتفع

تركيا: معدلات تضخم قياسية.. الليرة تتراجع والذهب يرتفع
مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
متطوعون ليبيون لصيانة المصاحف في رمضان

متطوعون ليبيون لصيانة المصاحف في رمضان
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟

كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«التخطيط» تبحث التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة
«التخطيط» تبحث التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة
ضبط تجار فاكهة وحضروات تسببوا في الغلاء بسوقي الأحد وجنزور
ضبط تجار فاكهة وحضروات تسببوا في الغلاء بسوقي الأحد وجنزور
إكرام ضيوف ليبيا.. الأهالي يجهزون موائد الرحمن في بني وليد (صور)
إكرام ضيوف ليبيا.. الأهالي يجهزون موائد الرحمن في بني وليد (صور)
ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان
ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية......
النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة
النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة...
«رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي خلال أسابيع
«رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان
ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط