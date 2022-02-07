النيابة العامة: تحصيل 200 مليون دينار من قضايا فساد جمركي خلال 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، تحصيل 200 مليون دينار من قضايا فساد جمركي خلال 4 سنوات؛ وذلك في إطار التدابير والإجراءات الرامية إلى مواجهة الفساد والحد من آثاره.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النائب العام وجّه بإجراء تقييم لنتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في مواجهة المنتفعين بطريقة غير شرعية نتيحة إساءة تنفيذ إجراءات خدمة المستندات برسم التحصيل وعمليات الاعتمادات المستندية المتعلقة بنشاط استيراد البضائع إلى البلاد، وذلك بهدف تعزيز معايير المحاسبة في القطاع العام، والحيلولة دون إساءة استعمال الإجراءات التي عادةً ما تؤدي إلى ضلوع القطاع الخاص في جرائم الفساد.

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وأسفرت إجراءات التقدير، وفق البيان، عن جملة من النتائج كان من أهمها، نجاح النيابة العامة في إنجاز ورفع عشرات الدعاوى إلى القضاء في مواجهة مرتكبي جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير في بيانات الوثائق الجمركية.

وأضاف البيان أن قيمة العائدات الإجرامية التي جرى ردها وأودعت الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية بلغت مئتي مليون دينار ليبي، ولا يزال عدد من الوقائع في طور التحقيق الابتدائي جراء إحجام المطلوبين على ذمتها عن الاستجابة لأوامر الحضور طواعية.

كما وجه النائب العام وكلاءه بضرورة العناية بإجراءات التحقيق، خاصة تلك التي تضمن مثول الغائبين المطلوبين للنيابة العامة، وتعزز سبل منع غسل متحصلات وقائع إساءة استعمال إجراءات العمليات المصرفية، وتتبع الممتلكات التي كانت محلاً للإخفاء والتمويه.