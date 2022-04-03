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وزير النقل يبحث مع كونسورتيوم «إينيس» الإيطالي استئناف إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 10:54 صباحا
وزير النقل يبحث مع كونسورتيوم «إينيس» الإيطالي استئناف إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)
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بحث وزير النقل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، الخميس، مع ممثلين عن كونسورتيوم «إينيس» الإيطالي، آليات استئناف أعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، الذي أُغلق في صيف 2014 نتيجة اشتباكات في العاصمة.

اللقاء حضره السفير الايطالي جوزيبي بوتشينو، الذي كتب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، إن المحادثات ركزت على «الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي»، واصفًا اللقاء بأنه «إيجابي للغاية»، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، واحدة وطنية والأخرى دولية، مع كافة مرافق المطار التي تسمح بافتتاحه.

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ووفق الوكالة الإيطالية، جرى تعليق الأعمال الموكلة إلى كونسورتيوم «إينيس» الإيطالي، عدة مرات بسبب النزاع المسلح الذي جعل المطار يمثل خط المواجهة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.

ووصفت «نوفا»، استئناف المشروع، الذي حصل على خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، بأنه إحدى أكثر النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويغي دي مايو، وبعثة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى طرابلس في 6 أبريل 2021.

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