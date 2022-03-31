«المواصلات» تبحث مع «إينياس» الإيطالية تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية آلية تفعيل مشروع تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في طرابلس، بحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي نصر العبش ومساعديه، وفق بيان نشرته صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا، خلال اللقاء، على البدء في تنفيذ تسليم موقع المشروع فـي أقرب وقت ممكن.

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)