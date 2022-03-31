Atwasat

«المواصلات» تبحث مع «إينياس» الإيطالية تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 11:37 مساء
«المواصلات» تبحث مع «إينياس» الإيطالية تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية آلية تفعيل مشروع تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في طرابلس، بحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي نصر العبش ومساعديه، وفق بيان نشرته صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على «فيسبوك».

- شركة إينياس الإيطالية ستعيد تشغيل مطار طرابلس الدولي

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا، خلال اللقاء، على البدء في تنفيذ تسليم موقع المشروع فـي أقرب وقت ممكن.

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي مع السفير الإيطالي ومفوضي شركة «إينياس» الإيطالية (صفحة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
الكبير والحبري يجتمعان لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة التوحيد «المركزي»
الكبير والحبري يجتمعان لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة التوحيد ......
افتتاح مكتب مستخرجات السجل المدني للمتقاعدين بسرت
افتتاح مكتب مستخرجات السجل المدني للمتقاعدين بسرت...
«المواصلات» تبحث مع «إينياس» الإيطالية تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي
«المواصلات» تبحث مع «إينياس» الإيطالية تنفيذ صالة ركاب بمطار......
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ......
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط