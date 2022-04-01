دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وأن غدا السبت هو غرة شهر رمضان للعام 1423 هجرية، مهنئة الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الكريم.

وشارك في احتفال دار الإفتاء الليبية برؤية هلال شهر رمضان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من وزراء الحكومة والمسؤولين، وألقى الدبيبة كلمة بالنناسبة هنأ فيها الليبيين بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر وقطر والبحرين والعراق وسورية، أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان بعد رؤية الهلال الليلة، فيما تعذر رؤية الهلال، في كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي والأدن، ليكون الأحد أول أيام الشهر الكريم في تلك الدول.

فريق رصد الأهلة التابع لدار الإفتاء أثناء استطلاع هلال رمضان، مساء الجمعة 1 أبريل 2022. (فيديو بثته دار الإفتاء الليبية)