«أوبك» تواصل استثناء ليبيا من المساهمة في خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، إن مجلس وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وافق «على الاستمرار في تعويض التخفيض في الإنتاج بكمية قدرها 43.200 برميل يوميا خلال شهر أبريل»، مشيرة إلى أنه «تم توزيع الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض مع استمرار استثناء ليبيا من المساهمة في التخفيض» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أمس الخميس، في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»، الذي عقد عبر تقنية «زووم» بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة.

عون يشارك في اجتماع طارئ لـ«أوبك»

وأشارت وزارة النفط والغاز إلى أن عون شارك في اجتماع آخر طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هو الاجتماع رقم 183.

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وأوضحت وزارة النفط والغاز أن الاجتماع الطارئ «نوقش خلاله موضوع تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من طرف الأمانة العامة لـ(أوبك) من أجل استيفاء معلومات الإنتاج».

«أوبك» ترفض المطالب الغربية لزيادة إنتاج النفط

وأبقى تحالف «أوبك» بقيادة السعودية، وحلفاؤه في «أوبك بلاس» بقيادة روسيا أمس الخميس على استراتيجيتهما المتمثلة في الزيادة الطفيفة لإنتاج النفط، رغم الضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج فيما يهز الصراع في أوكرانيا السوق.

وذكر التحالف أن تعديل السقف المرجعي يعود إلى أسباب تقنية. وبهذا القرار، لا يحيد التحالف عن استراتيجيته التي يتبناها منذ ربيع العام 2021 بفضل انتعاش الطلب، بعد تخفيضات جذرية من أجل التعامل مع الصدمة التي أحدثتها جائحة «كوفيد-19» وفق وكالة «فرانس برس».

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال مشاركته في اجتماع أوبك، الخميس 31 مارس 2022. (وزارة النفط)