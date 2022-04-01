الوكالة الدولية للطاقة تعقد اجتماعا استثنائيا حول أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد دول الوكالة الدولية للطاقة الجمعة اجتماعا استثنائيا بهدف مناقشة أوضاع السوق النفطية، مع احتمال اتخاذ تدابير جديدة سعيا لإحلال الاستقرار وسط ارتفاع الأسعار جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول خلال نقاش نظمته جريدة «نيويورك تايمز» سوف «نبحث التدابير التي يمكننا اتخاذها لضمان استقرار الأسواق النفطية».

وأوضحت وزارة الانتقال البيئي الفرنسية لوكالة «فرانس برس» أن «هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكام على المستوى الوزاري سيعقد بدعوة من الولايات المتحدة من أجل تقييم وطأة الإفراج الجماعي عن مخزونات النفط ودرس تدابير إضافية محتملة، مع الأخذ بالتطور السريع لوضع العرض العالمي للنفط والسوق النفطية الحالية».

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة في مطلع مارس أن الدول الأعضاء ستفرج عن ستين مليون برميل من احتياطاتها النفطية للطوارئ بهدف إحلال الاستقرار في السوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس أنه سيجري ضخ مليون برميل من الاحتياطي الأميركي يوميا في السوق خلال الاشهر الستة المقبلة ما يوازي «أكثر من 180 مليون برميل» بالإجمال.

وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط فيما تواصل الدول المنتجة في المقابل الحد من عرضها، وأبقى تحالف «أوبك» بقيادة السعودية وحلفاؤه في «أوبك بلاس» بقيادة روسيا الخميس على استراتيجيتهما القاضية بزيادة طفيفة لإنتاج النفط، رغم الضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج لتخفيف الضغط عن الأسعار.

وبعدما لامس النفط في 7 مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزا عتبة 130 دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت عن ذروتها لتقارب مئة دولار للبرميل الجمعة.