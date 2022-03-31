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اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 08:03 مساء
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة
لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، خلال لقائهما في طرابلس، اليوم الخميس، جهود المجلس الرئاسي الرامية لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير سليمان شنين نقل للافي خلال اللقاء تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

اللافي يبحث مع سفير الجزائر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا
وأوضح المكتب الإعلامي أن اللافي بحث مع سفير الجزائر «آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار بإجراء الاستحقاق الانتخابي، تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا الإطار».

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وأضاف أن اللافي أشاد خلال اللقاء «بمواقف الجزائر حكومة وشعبا الداعمة والمساندة لليبيا خلال السنوات الماضية، دون التدخل في السيادة الليبية»، معربا عن تقديره للجهود الجزائرية التي تبذل لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

اللافي يستعرض مع سفير الجزائر آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية
كما استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي مع سفير الجزائر، آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه «سيكون مشروعا متكاملا لصياغة ميثاق سلمي - اجتماعي يتوافق عليه الجميع، بحيث يكون مدخلا لحل الأزمة السياسية في البلاد»، مؤكدا العمل على «آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات».

من جهته، أكد السفير عبدالقادر شنين، «أن أمن واستقرار ليبيا، من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع الأطراف السياسية الليبية والدولية كافة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الخميس 31 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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