Atwasat

وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات المسلحة والمرتزقة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 28 مارس 2022, 05:27 مساء
وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات المسلحة والمرتزقة
وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، إن الحدود مع ليبيا أصبحت مرتعًا للجريمة المنظمة والشبكات المتعددة لمهربي الأسلحة والمخدرات، ومرتعًا للمرتزقة منذ تفجر الأوضاع الأمنية بسبب الأزمة الليبية.

ورأى حسومي خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد»، الذي عقد في الفترة من 26 إلى 27 مارس الجاري، أن النيجر كدولة مجاورة لليبيا تكافح لاستعادة استقرارها بعد عدة سنوات من الأزمة الليبية، حيث تعمل على ضمان السيطرة على حدودها معها.

وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح مرتعا للجريمة
وأكد مسعودو أن «هذا الجزء الجنوبي من ليبيا على مدى عقد من الزمان أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات المسلحة والمرتزقة من جميع الأنواع»، لافتًا إلى أنه «أصبح مرتعًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وشبكات متعددة من الأسلحة ومهربي المخدرات». وعلق بقوله: «ليس هناك شك في أن الإرهاب هو اليوم أكبر تهديد أمني يواجه منطقتنا الفرعية» حسبما نقلت وسائل إعلام نيجرية اليوم الإثنين.

- النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
- المنفي يتفق مع بازوم على طرح مقترح لعقد قمة طارئة لتجمع دول «الساحل والصحراء» في مارس
- الدبيبة يؤكد لسفير النيجر أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود

كما قال حسومي إن بلاده تواجه الإرهاب الدولي منذ عدة سنوات، وهي في طليعة هذه المعركة بسبب موقعها الجغرافي في منطقة الساحل، حيث تنتشر الظاهرة، وبالتالي فهي تقع على حدود المركزين الجغرافيين الرئيسيين في شمال مالي وحوض بحيرة تشاد ومع حدود ليبيا.

بازوم نفى للدبيبة وجود جماعات مسلحة من النيجر في ليبيا
وفي سبتمبر الماضي زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، نيامي، والتقى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، الذي أكد عدم وجود أي جماعات مسلحة يمكن أن تستخدم كمرتزقة من قبل الأطراف المتحاربة في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده ليست طرفًا في الصراع بأي شكل.

وتشهد دولة النيجر من حين لآخر اشتباكات عنيفة بين تنظيم «داعش» والسكان والعسكريين، آخرها حادثة وقعت يوم 19 مارس الجاري بين الجماعة المسلحة وأهالي منطقة «التربية» بإقليم «أزواغ» في النيجر، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف «الدواعش»، فيما نجح أبناء المنطقة في استعادة 500 رأس من الإبل، كان التنظيم الإرهابي سطا عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا

بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية

العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في ...
تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات
تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات
الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات
الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات
رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي
رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
المنفي يؤكد لرئيس النيجر أهمية إعادة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس
المنفي يؤكد لرئيس النيجر أهمية إعادة مقر تجمع الساحل ......
وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات المسلحة والمرتزقة
وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها ......
المنفي يؤكد دعم «الرئاسي» جهود ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
المنفي يؤكد دعم «الرئاسي» جهود ديوان المحاسبة والرقابة ......
رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي
رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي...
الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات
الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط