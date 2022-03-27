وفدا التبو والعرب بمرزق يوقعان اتفاقية مصالحة في تونس برعاية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وفدان من التبو والعرب بمدينة مرزق جنوب ليبيا، على اتفاقية مصالحة وذلك في ختام عملية حوار حول السلام والمصالحة بالمدينة الواقعة جنوب ليبيا، برعاية أميركية، بحسب ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأحد.

وهنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» وفدي التبو والعرب في مرزق «الذين اختاروا السلام على الحرب»، على توقيع «اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهّد الطريق لعودة آمنة للنازحين والعدالة الانتقالية وأفضل الخدمات لأهل مرزق».

وأوضحت السفارة الأميركية أن عملية الحوار «حول السلام والمصالحة» بين وفدي التبو والعرب في مرزق يسرتها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» وذلك «من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين».

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وألقى المدير القُطري للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دون بينيل، كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير نورلاند، أعرب فيها عن دعم الولايات المتحدة لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين، وفق السفارة.

وأكدت السفارة أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقف وشركاؤها على استعداد لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية وبناء مرزق كمدينة يعمّها السلام والازدهار»، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية في تونس جرى أمام مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وفدا التبو والطوارق مع ممثلي الجانب الأميركي خلال توقيع اتفاقية المصالحة في تونس، السبت، 26 مارس 2022. (السفارة الأميركية)

وفدا التبو والطوارق مع ممثلي الجانب الأميركي خلال توقيع اتفاقية المصالحة في تونس، السبت، 26 مارس 2022. (السفارة الأميركية)

وفدا التبو والطوارق مع ممثلي الجانب الأميركي خلال توقيع اتفاقية المصالحة في تونس، السبت، 26 مارس 2022. (السفارة الأميركية)