المنفي يعتزم تشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 06:18 مساء
اجتماع المنفي مع وفد أعيان وحكماء مرزق. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي, أنه يعتزم تشكيل لجان لتقصي الحقائق في منطقة مرزق جنوب غرب ليبيا للوقوف على الأوضاع فيها للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة لأوضاع المدينة.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس مع وفد من أعيان وحكماء مدينة مرزق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اجتماع المنفي مع وفد مرزق تطرق إلى مناقشة معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي «أكد خلال اللقاء عزمهم حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة».

وأضاف أن وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق رحبوا من جانبهم بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

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وأعلن المنفي، يوم الإثنين، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية التي ستتكون من رئيس وستة أعضاء، مؤكدًا أنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة، فيما بينهم بما يكفله القانون».

ومن المقرر أن تعمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، على وضع الأساس لعملية المصالحة بهدف تعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، والتئام النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي، في بيان يوم الإثنين، أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية سترعى «عملية توافق وطني يقوم على التسامح والعدل وإزالة آثار الماضي؛ سعيًا نحو تعايش سلمي بين مكونات المجتمع الليبي يضمن الانتقال إلى الديمقراطية، وعلى نحون سلس تحت» إشرافه.

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