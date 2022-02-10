الدبيبة يناقش مسألة عودة النازحين بمرزق

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مسألة عودة النازحين في لقاء ظهر اليوم الخميس، مع لجنة الحوار المكونة من الأهالي بمدينة مرزق ومن مكون التبو، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس النواب اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

ووجه الدبيبة بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم الأضرار بالمدينة بالتنسيق مع اللجنة ومع المجلس التسييري الذي سيشكّل قريبا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن الاجتماع الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء ناقش التفاهمات والخطوات التي توصلوا إليها باللجنة لعودة النازحين من كلا الطرفين، بعد التوصل في وقت سابق لاتفاق لعودة كافة المهجرين والنازحين لمرزق.

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وأضاف بيان للمكتب أن الوفد طلب تسخير الإمكانات اللازمة المالية والإدارية لوضع بنود الاتفاق المتعلقة بالتعويضات وتهيئة المدينة بشبكة المياه والصرف الصحي في حيز التنفيذ.

وأعرب الدبيبة عن سعادته وامتنانه لما توصلت إليه لجنة الحوار، ووجه بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم الأضرار بالمدينة بالتنسيق مع اللجنة ومع المجلس التسييري الذي سيشكل قريبا.

قبل ذلك، تابع الدبيبة برفقة عدد من وزراء حكومته جهوزية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد صباح اليوم الخميس.

كما قام بجولة داخل أقسام المركز اطلع خلالها على مدى جاهزية المركز لاستئناف عمله؛ فيما جرى إعلان أن المركز سيكون له فروع في المنطقة الشرقية والجنوبية .

الدبيبة خلال لقائه مع عدد من أهالي مرزق، 10 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

الدبيبة خلال لقائه مع عدد من أهالي مرزق، 10 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)