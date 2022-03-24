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المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 24 مارس 2022, 11:09 مساء
المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على العابد (المجلس الرئاسي)
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة.

وأكد المنفي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، أهمية دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تفعيل برامج التدريب في البلديات، من خلال منظومة الباحثين عن العمل، وبرامج التدريب المعتمدة من قبل الوزارة.

واستعرض الوزير ملامح خطة عمل الوزارة للعام الحالي، والجهود المبذولة لتدريب الباحثين عن عمل، من خلال مكاتب الاستخدام في كل المناطق، لتغطية احتياجات سوق العمل.، وفق بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات الإدارية في مختلف القطاعات، منها مستشفى قندولة القروي، مستشفى القعرة القروي، مجمع عيادات ليبيا الكفرة، مركز العلاج الطبيعي لملودة، مستشفى القرضبة القروي، مستشفى بالخاثر القروي، مستشفى الحوادث أبي سليم، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مركز تأهيل ذوى الإعاقة جنزور، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، مستشفى زمزم القروي، ومستشفى القيقب القروي.

كما استعرض الملاكات الوظيفية لكل من: مركز البيضاء للأشعة، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية المرج، العيادات المجمعة القرضبة، المعهد العالي لتقنيات وعلوم البحار الخمس، مستشفى درج القروي، مستشفى الكلى الزاوية، مركز المتفوقين بنغازي، الهيئة الوطنية لأبحاث البصمة الوراثية، المعهد العالي للتقنيات الزراعية المرج، مستشفى جردينة القروى، مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، العيادات المجمعة تندميرة، المركز الليبي للبحوث الطبية، مستشفى نسمة القروي، وزارة الصناعة والمعادن.

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