مطار معيتيقة يعلن استئناف الرحلات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي استئناف الرحلات الداخلية من مطار معيتيقة الدولي إلي مطارات بنينا الدولي وطبرق والأبرق.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته صفحة إدارة المطار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

وتوقفت الرحلات الداخلية بين شرق وغرب ليبيا منذ الثالث من مارس الجاري دون أن يصدر أي تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات، إزاء أسباب هذا التوقف وموعد استئناف الرحلات.

وآنذاك، أكد مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، توقف رحلات الشركة الداخلية، وقال في اتصال لـ«بوابة الوسط»، إن إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات، ولم يسبقه إخطار إداري رسمي بالخصوص.

- مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد إيقاف رحلات الشركة الداخلية

- مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

- فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

- استمرار غلق الأجواء أمام رحلات الطيران الداخلية

- وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

مطالبات باستئناف الرحلات الداخلية

وخلال الأيام الماضية ناشد مواطنون وجهات عدة بضرورة إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات الداخلية، لعدم تضرر مصالح المواطنين، وهو الأمر الذي أكدت عليه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

ودعت وليامز، الجمعة، إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي، مشددة على أن حرية التنقل في جميع أنحاء ليبيا «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه. أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير».

وخلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند «ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية».