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مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 11:28 مساء
مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية
إحدى طائرات الخطوط الجوية الأفريقية، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)
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أكد مصدر بشركة «الخطوط الأفريقية» لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية الليبية.

وأعلنت شركة طيران برقة، في منشور مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، استمرار تعليق الرحلات الداخلية بين بنغازي وطرابلس، إلى حين إشعار آخر.

كما يخلو جدول رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي المقررة غدًا الإثنين، من أي رحلات داخلية، وفق صفحة مكتب التوثيق الإعلامي للمطار على «فيسبوك».

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ويشير الجدول إلى تشغيل ثلاث رحلات فقط، الأولى في الساعة الواحدة والنصف إلى الإسكندرية عبر الخطوط الإفريقية، والثانية في الواحدة و45 دقيقة إلى تونس عبر الخطوط الليبية، والثالثة إلى تونس أيضًا في السابعة مساء عبر الخطوط الأفريقية.

أما جدول الرحلات المقررة الإثنين عبر مطار معيتيقة الدولي، فيتضمن عدة رحلات خارجية وأخرى إلى الحقول النفطية، ورحلة واحدة مجدولة إلى مطار سبها.

لكن تعليقات عبر صفحة المركز الإعلامي لمطار معيتيقة على «فيسبوك»، تشير إلى أن الرحلة يبدو أنها لن تغادر، على غرار رحلات مجدولة سابقًا جرى إلغاؤها، وفق بيانات تشغيلية نشرها المكتب الإعلامي أيضًا.

ولم يصدر عن مصلحة المطارات أو إدارة أيٍّ من المطارات توضيحات رسمية بشأن الاستفسارات التي يتركها متابعون على «فيسبوك»، إذ أعربوا عن امتعاضهم لتوقف الرحلات الداخلية.

رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي ليوم الإثنين 2022/03/07 (صفحة الشركة على فيسبوك)
رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي ليوم الإثنين 2022/03/07 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جدول مواعيد إقلاع الرحلات الدولية. ليوم الاثنين 2022/03/07 بمطار معيتيقة الدولي (صفحة المطار على فيسبوك)
جدول مواعيد إقلاع الرحلات الدولية. ليوم الاثنين 2022/03/07 بمطار معيتيقة الدولي (صفحة المطار على فيسبوك)
جدول مواعيد إقلاع الرحلات الدولية. ليوم الجمعة 2022/03/03 بمطار معيتيقة الدولي (صفحة المطار على فيسبوك)
جدول مواعيد إقلاع الرحلات الدولية. ليوم الجمعة 2022/03/03 بمطار معيتيقة الدولي (صفحة المطار على فيسبوك)
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