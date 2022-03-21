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فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 12:09 صباحا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين
طائرة تابعة للخطوط الليبية بمطار معيتيقة، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقل فريق «الأهلي طرابلس»، اليوم الأحد، إلى ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، عبر رحلة طيران داخلية استثنائية، بينما لا تزال الأجواء مغلقة أمام رحلات المواطنين بين غرب وشرق البلاد.

وخلت جداول الرحلات المقررة غدًا الإثنين عبر مطار معيتيقة الدولي من أي رحلات إلى شرق ليبيا، رغم مجدولة 29 رحلة بين خارجية أو إلى الحقول النفطية، وفق منشور للمركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد.

- استمرار غلق الأجواء أمام رحلات الطيران الداخلية
- وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وخلال الأيام الماضية ناشد مواطنون وجهات عدة بضرورة إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات الداخلية، لعدم تضرر مصالح المواطنين، وهو الأمر الذي أكدت عليه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

ودعت وليامز، الجمعة، إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي، مشددة على أن حرية التنقل في جميع أنحاء ليبيا «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه. أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير».

وخلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند «ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية».

ورغم هذا التفاعل مع الأزمة، لم يصدر أي تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات، إزاء إيقاف الرحلات بين شرق وغرب ليبيا.

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