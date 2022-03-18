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نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 01:03 صباحا
نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات
جانب من لقاء ريتشارد نورلاند وفتحي باشاغا (حساب سفارة الولايات المتحدة على تويتر)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، «الوضع السياسي في ‎ليبيا وآفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات».

جاء ذلك في تغريدة لحساب سفارة الولايات المتحدة في ليبيا على «تويتر»، والتي نقلت عن السفير نورلاند قوله: «بعد اجتماعاتي في طرابلس اليوم، كان من دواعي سروري أن ألتقي رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا».

وأعاد حساب باشاغا على «تويتر» أيضًا تغريدة السفارة، ووصف المناقشات اليوم بـ«الإيجابية حول دفع ليبيا إلى الأمام وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

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وفي وقت سابق الخميس، قال باشاغا إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تناول الأوضاع الحالية في ليبيا. وشدد على «الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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