باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تناول الأوضاع الحالية في ليبيا.

وشدد باشاغا، خلال الاتصال، على «الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده «ضرورة حفظ الاستقرار»، و«أشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها».

ولفت البيان إلى أن «الطرفين شددا على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام السيدة ستيفاني وليامز خلال الفترة المقبلة».

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وخلال اليومين الماضيين، التقى باشاغا عددا من السفراء الأجانب من بينهم سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وسفير إسبانيا خافيير لاراشي، والسفير الألماني ميخائيل أونامخت، وسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي وتكليف باشاغا برئاسة حكومة جديدة من جانب مجلس النواب، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد انتخابات برلمانية حدد موعدا لها في يونيو المقبل.