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باشاغا: الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 06:45 مساء
باشاغا: الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات
باشاغا خلال إلقائه كلمة، 8 مارس 2022، (مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك)
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أكد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن «الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات»، معتبرا أن «أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين».

جاء ذلك في بيان أصدره باشاغا، اليوم الخميس، بشأن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أمس الأربعاء، والتي استعرض خلالها رئيس وأعضاء المجلس، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، تطورات الأوضاع في ليبيا.

باشاغا: إجراء انتخابات برلمانية في بعض المناطق دون أخرى قد يؤدي إلى الانقسام
ورحب باشاغا في بيانه الذي نشره مكتبه الإعلامي، بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو خلال اجتماع المجلس، مشيرا إلى أنها «أكدت جميعها على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقيا لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1، وبرلين 2، وباريس».

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لكنه أكد «أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات». وقال «في هذا الشأن، لا بد من التأكيد على أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين».

تعارض مواقف باشاغا والدبيبة بشأن الانتخابات
ويتعارض موقف باشاغا مع خارطة الطريق التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشهر الماضي، واقترح من خلالها إجراء انتخابات برلمانية لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم إليها السلطة، مقترحا موعدها في 30 يونيو المقبل.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا بعد أن تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وارتفعت وتيرة التصعيد بعد تكليف مجلس النواب باشاغا برئاسة حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية، وازدادت حدة التوترات مع إصرار باشاغا على العمل من العاصمة طرابلس بعد أداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ورفض الدبيبة لتلك الخطوات.

وأجمعت كلمات المتحدثين من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في ليبيا، ودعت جميعها الأطراف الليبية كافة إلى الحوار وتجنب التصعيد ودعم تطلعات الليبيين في إجراء الانتخابات.

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