المنفي يبحث مع وفد من زوارة الوضع الأمني بالحدود الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وفد من بلدية زوارة ضم عميد البلدية وعديد القيادات العسكرية والأمنية بالمدينة، المشكلات والصعوبات التي تعيق عمل البلدية.

وتطرق اللقاء، الذي عُقِد بديوان المجلس بطرابلس، إلى الوضع الأمني والعسكري بالحدود الغربية وخاصة منفذ رأس اجدير الرابط ما بين ليبيا وتونس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يبحث مع وفد من غريان مشكلات الكهرباء والمياه والبنية التحتية في البلدية

وأشار البيان إلى تأكيد المنفي على أهمية مدينة زوارة باعتبارها صمام أمان لليبيا من الغرب لقربها من المنفذ الحدودي، وعلى دورها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي والذي يهدف إلى «استقرار ليبيا، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي». بدوره، أكد عميد البلدية الاستعداد إلى المساهمة في مشروع المصالحة الوطنية.

وفي وقت سابق اليوم، بحث المنفي مع وفد من بلدية غريان المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات لا سيما الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.



لقاء المنفي مع وفد من زوارة، 17 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)