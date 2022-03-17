المنفي يبحث مع وفد من غريان مشكلات الكهرباء والمياه والبنية التحتية في البلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من بلدية غريان المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات لا سيما الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس، اليوم الخميس، إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.

وأكد وفد البلدية استمرار دعم المجلس في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

بدوره، شدد المنفي على العمل لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن غريان وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.