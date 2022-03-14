Atwasat

تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 09:21 مساء
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت
الدبيبة خلال لقائه مع أعيان سرت، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى صندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار لما يقارب من 1200 عائلة عن العام 2022، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم للأضرار بالمنازل المدمرة، التي تضررت جراء الحروب التي شهدتها المدينة، والبدء في إزالة كافة الركام من المدينة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، ظهر اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع أعيان مدينة سرت، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وأمين عام مجلس الوزراء.

الدبيبة يتابع مع أعيان سرت ملف التعويضات وحصر الأضرار
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة مع أعيان سرت خُصِّص اللقاء لمتابعة ملف التعويضات، وحصر الأضرار الخاصة بالمدينة جراء الحروب التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

- «المحاسبة» يوافق على تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت
- سرت.. وقفة احتجاجية لصرف بقية تعويضات المنازل المتضررة جراء الحرب
- وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات العقارات منزوعة الملكية
- شكشك يبحث مع عميد سرت ملف تعويضات حرب التحرير واستكمال تدشين المدارس المتوقفة

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية استمع خلال اللقاء لعدد من الأعيان الذين أوضحوا أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه ملف التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة، الذي لم يجد اهتمامًا من قبل الحكومات السابقة.

موافقة على تحويل تعويضات لـ1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت
ووافق ديوان المحاسبة لوزارة الإسكان والتعمير على استكمال إجراءات تحويل قيمة تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في مدينة سرت، المودعة بحساب الودائع والأمانات بالوزارة إلى الحساب رقم (217-1091) طرف المصرف التجاري الوطني فرع سرت.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير، أمس الأحد، إن الوزير أبوبكر الغاوي، أصدر تعليماته إلى اللجنة المركزية للتعويضات بسرعة استكمال إجراءاتها وتقديم تقريرها بشأن حصر المباني المتضررة بمدينة سرت إبان حرب التحرير سنة 2011، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتها، أعلنت بلدية سرت أن صرف التعويضات سيكون على دفعات، منوهة إلى أن الدفعة الأولى من التعويضات ستكون لنحو 1200 مستفيد من بلدية سرت.

أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
الجيش الروسي لا يستبعد فرض السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى

الجيش الروسي لا يستبعد فرض السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى
الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا

الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة

«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»

رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء المقبل
السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء ...
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 137 غراما من مخدر الكوكايين في طرابلس وتاجوراء
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 137 غراما من مخدر الكوكايين في طرابلس ...
منشور وزاري يحدد أولويات السياسة المالية لـ«حكومة باشاغا»
منشور وزاري يحدد أولويات السياسة المالية لـ«حكومة باشاغا»
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار ...
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان
الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان...
شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح تجزئتها على دفعتين
شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح ......
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا...
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ ......
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط