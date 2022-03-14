تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى صندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار لما يقارب من 1200 عائلة عن العام 2022، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم للأضرار بالمنازل المدمرة، التي تضررت جراء الحروب التي شهدتها المدينة، والبدء في إزالة كافة الركام من المدينة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، ظهر اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع أعيان مدينة سرت، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وأمين عام مجلس الوزراء.

الدبيبة يتابع مع أعيان سرت ملف التعويضات وحصر الأضرار

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة مع أعيان سرت خُصِّص اللقاء لمتابعة ملف التعويضات، وحصر الأضرار الخاصة بالمدينة جراء الحروب التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية استمع خلال اللقاء لعدد من الأعيان الذين أوضحوا أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه ملف التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة، الذي لم يجد اهتمامًا من قبل الحكومات السابقة.

موافقة على تحويل تعويضات لـ1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت

ووافق ديوان المحاسبة لوزارة الإسكان والتعمير على استكمال إجراءات تحويل قيمة تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في مدينة سرت، المودعة بحساب الودائع والأمانات بالوزارة إلى الحساب رقم (217-1091) طرف المصرف التجاري الوطني فرع سرت.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير، أمس الأحد، إن الوزير أبوبكر الغاوي، أصدر تعليماته إلى اللجنة المركزية للتعويضات بسرعة استكمال إجراءاتها وتقديم تقريرها بشأن حصر المباني المتضررة بمدينة سرت إبان حرب التحرير سنة 2011، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتها، أعلنت بلدية سرت أن صرف التعويضات سيكون على دفعات، منوهة إلى أن الدفعة الأولى من التعويضات ستكون لنحو 1200 مستفيد من بلدية سرت.

أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعيان سرت خلال لقائهم مع الدبيبة، الإثنين 14 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)