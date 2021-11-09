شكشك يبحث مع عميد سرت ملف تعويضات حرب التحرير واستكمال تدشين المدارس المتوقفة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 02:43 مساء
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، 9 نوفمبر 2021. (بلدية سرت)

 بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ملف تعويضات أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة من حرب التحرير في 2011، وحل هذا الملف بشكل كامل.

اللقاء حضره وكيل ديوان المحاسبة، ومدير الإدارة القانونية بالديوان، ومدير فرع ديوان المحاسبة سرت ومدير الإدارة المالية بالبلدية.
وأوضح عميد بلدية سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللقاء بحث أيضًا المشاكل التي يواجهها مركز سرت لعلاج الأورام، حيث أكد شكشك، ضرورة توفير العلاجات ودعم المركز، خاصة أنه يقدم الخدمة لرقعة جغرافية كبيرة في منطقة سرت.
وبحسب المعداني، بحث اللقاء مشروع تنفيذ مستشفى سرت الجديد، بسعة 250 سريرًا، والذي يشرف على تنفيذه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، فضلاً عن تفعيل مشاريع تنفيذ المدارس المتوقفة، وهو ما يرفع المعاناة عن أهالي مناطق 700 وحدة سكنية في سرت ومنطقة السبعة.
ولفت المعداني، إلى أن اللقاء تدارس ملف المنقولات وإعادة الإعمار، فيما أبدى مسؤولو الديوان استعدادهم لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالعقود المتوقفة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يبحث مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، 9 نوفمبر 2021. (بلدية سرت)
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يبحث مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، 9 نوفمبر 2021. (بلدية سرت)
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