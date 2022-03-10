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«الخطوط الأفريقية» تسدد ديونها المستحقة لتونس ومصر وتركيا وبلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 10:28 مساء
«الخطوط الأفريقية» تسدد ديونها المستحقة لتونس ومصر وتركيا وبلغاريا
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الخميس، دفع جميع الديون المستحقة على طائراتها المتوقفة بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات.

وقالت الشركة، في بيان، إنها مجهودات جبارة جرى بذلها بعدما عرقلت الديون تقدمها، وانتهت إلى حل تلك المشكلة بالتعاون من الجهات المختصة.

وأفادت بتسديد الديون لطائرة «إيرباص 5A-ONI» المتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وهي حاليا بانتظار دخولها للصيانة حسب الموعد المجدول.

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وأضافت أنها سددت أيضا المبالغ المستحقة على طائرة «إيرباص 5A-ONS» والرابضة في مطار صبيحة بتركيا لإجراء الفحوصات منذ 2020، إضافة إلى تسديد ديون طائرة «إيرباص 5A-OND»، المتوقفة في مطار المنستير منذ 2020.

كما سددت الشركة، وفق البيان، جميع مستحقات طائرة «إيرباص 5A-ONR» المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021، وبذلك تكون قد أنهت أزمة الديون، متعهدة بالعودة لسابق عهدها قريبا للتحليق فوق أوروبا.

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