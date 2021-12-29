«الخطوط الأفريقية» تستعين بخبراء دوليين لإنقاذ الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 08:17 مساء
جانب من اجتماع رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، الدكتور الصيد قدور، مع خبراء طيران دوليين (صفحة الشركة على فيسبوك)

اجتمع رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، الدكتور الصيد قدور، مع خبراء طيران دوليين «للاستفادة من خبراتهم ورسم خطة العمل لسنة 2022 لإنقاذ الشركة»، وفق بيان نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن قدور حاول خلال الاجتماع إيجاد حلول جذرية للمختنقات التي تواجه الشركة في الداخل والخارج، كما ناقش الآليات المناسبة للاستفادة من خبراتهم سواء بالتعاقد أو بالاستشارات التي تكفل ضمان سير العمل والتشغيل، أسوة بشركات الطيران الدولية.

- مراسم تسليم واستلام بين إدارة «الخطوط الأفريقية» الموقوفة واللجنة التسييرية
- الليبية الأفريقية القابضة توقف مجلس إدارة «الخطوط الأفريقية» وتشكل لجنة تسييرية

وفي الثاني من ديسمبر، أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة قرارًا بوقف مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية عن العمل، وشكل لجنة تسييرية بدلًا عنه.

وفي 6 ديسمبر، جرت مراسم تسليم واستلام بين مجلس إدارة الشركة واللجنة التسييرية المكلفة، برئاسة الصيد قدور وعضوية فاطمة محمود أحداش، ومصطفى محمد المرادي؛ لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

جانب من اجتماع رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، الدكتور الصيد قدور، مع خبراء طيران دوليين (صفحة الشركة على فيسبوك)
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