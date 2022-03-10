قدور يعلن تأديته اليمين الدستورية أمام رئيس «النواب» الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور إنه سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يوم الثلاثاء المقبل.

ونفى قدور ما تردد بخصوص استقالته من الحكومة، مضيفًا أن الغرض من تلك «الشائعات» هو «التحريض والفتنة»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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يشار إلى أن ثمانية وزراء أدوا اليمين الدستورية أمام عقيلة في مكتبه بالقبة، وهم «الداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد».

وتعذر وصولهم إلى طبرق للالتحاق بجلسة أداء اليمين، التي حضرها رئيس الوزراء المكلف من المجلس فتحي باشاغا وعدد من الوزراء الآخرين.