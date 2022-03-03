مصادر محلية في مصراتة: وساطات لإطلاق وزيري الخارجية والثقافة في حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصادر محلية في مصراتة وجود اتصالات ووساطات مع قيادات المدينة لإطلاق وزيري الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الزروق، في حكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وقالت المصادر، في اتصال إلى «بوابة الوسط»، إن قدور والزروق وشخصيات أوقفوا بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة، بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة طبرق لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لأداء اليمين القانونية. وحاولت «بوابة الوسط» الاتصال هاتفيا بـ«قدور»، لكنه لم يرد.

- الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

وأمس الأربعاء، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، موقفه الرافض لتسليم السلطة، مشيرًا إلى أن حكومة باشاغا «لن يكون لها مكان ولن تعمل في الواقع».

واتهم الدبيبة، في كلمة مصورة، رئاسة مجلس النواب بانتهاج «التزوير للتمديد»، وأن أغلبية أعضاء المجلس «رفضوا المشاركة في جلسة الثلاثاء وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات»،