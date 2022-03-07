الجويلي يؤكد إعادة فتح صمام الرياينة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي لمنصة «حكومتنا»، اليوم الإثنين، إعادة فتح صمام الرياينة المغذي لحقلي الشرارة والفيل، وذلك بعدما كلفه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالتوجه لفتحه.

وفي تصريح سابق لـ«حكومتنا» أكد اللواء أسامة جويلي، إرسال «قوات لفتح صمام الرياينة»، ووصول مهندسين إلى المكان «وبدؤوا بإجراءات فتح الصمام».

وأُغلقت صمامات ضخ الخام بمنطقة الرياينة التي تربط بين ميناء ومصفاة الزاوية شمال وحقلي الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، منذ الجمعة، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن هذا الإغلاق «تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي»، فيما اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، «عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام».

تضارب المعلومات بين مؤسسة النفط والوزارة بشأن فتح صمام الرياينة

وتضاربت المعلومات بشأن إقفال صمام الرياينة، من المؤسسة الوطنية للنفط، التي قالت إن «صمامات الرياينة ما زالت مقفلة حتى اللحظة، وإن إنتاج حقلي الشرارة والفيل ما زال متوقفًا حتى الآن أيضًا». ووزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت فتح الصمام.

- جويلي: بدء إجراءات فتح صمام الرياينة بعد إرسال قوات

- مؤسسة النفط: إنتاج حقلي الشرارة والفيل لا يزال متوقفًا

- الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نفط حقلي الشرارة والفيل

- وزارة النفط والغاز: فتح خطي إنتاج الشرارة والفيل

وفي حين أكدت مؤسسة النفط، في بيان، أن «هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن». أعلنت وزارة النفط أن إعادة تشغيل الحقلين جاءت بعد تواصلها مع «آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة، ما أثمر عن فتح الصمامات».

الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات الرياينة

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، تعليماته إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، الذي كلفه اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل.

وأمس التقى الدبيبة، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، والجويلي في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، حسب بيان مكتبه الإعلامي، الذي لم يورد أي تفاصيل بشأن اللقاء.