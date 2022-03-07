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مؤسسة النفط: إنتاج حقلي الشرارة والفيل لا يزال متوقفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 03:42 مساء
مؤسسة النفط: إنتاج حقلي الشرارة والفيل لا يزال متوقفا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان عصر اليوم الإثنين، إن «صمامات الرياينة ما زالت مقفلة إلى حد اللحظة وإن إنتاج حقلي الشرارة والفيل ما زال متوقفا حتى الآن أيضا».

جاء ذلك ردًا على إعلان وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل.

وأضافت مؤسسة النفط: «هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

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وكانت وزارة النفط قالت إنها فتح الحقلين بعد تواصلها مع «آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة، ما أثمر عن فتح الصمامات».

ومنذ الجمعة الماضي، أغلقت ما وصفته مؤسسة النفط بـ«عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج» صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل»، مضيفة أن الإغلاق تسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميًا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار.

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