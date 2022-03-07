الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نفط حقلي الشرارة والفيل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل.

جاء ذلك في تكليف إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، بتاريخ أمس الأحد، نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس التقى الدبيبة، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، والجويلي في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، حسب بيان مكتبه الإعلامي، الذي لم يورد أي تفاصيل بشأن اللقاء.

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ومنذ يوم الجمعة الماضي، أغلقت صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن هذا الإغلاق «تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي»، فيما اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، «عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام».