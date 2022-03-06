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الإعدام لـ16 إرهابيا حاولوا إنشاء إمارة «داعشية» قرب الحدود التونسية - الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 06 مارس 2022, 09:12 مساء
الإعدام لـ16 إرهابيا حاولوا إنشاء إمارة «داعشية» قرب الحدود التونسية - الليبية
عناصر الأمن التونسي خلال تنفيذ حملة مداهمة في بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا، 21 مارس 2016. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالإعدام على 16 إرهابيًا حاولوا إنشاء إمارة لتنظيم «داعش» في مدينة بن قردان بمحافظة مدنين على مقربة من الحدود مع ليبيا.

ووفق الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، فقد أصدرت أحكامًا في القضية المعروفة باسم «ملحمة بن قردان»، بإعدام 16 متهمًا، بالإضافة إلى أحكام بالسجن ما بين المؤبد و30 و27 و24 و20 و15 عامًا لباقي المتهمين حسب وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة من 2 إلى 10 مارس 2016، حين تعرضت مدينة بن قردان من محافظة مدنين إلى هجوم إرهابي حاول من خلاله المسلحون السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت يوم 7 مارس. علمًا أن المجموعة ضمت نحو 96 إرهابيًا من تنظيم «داعش» سعوا إلى تحويل مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا إلى إمارة «داعشية».

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وفي العملية أسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيًا، و12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، فضلا عن إصابة 27 شخصًا، بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، وإيقاف عدد من المسلحين.

وزارة الداخلية التونسية تعلن إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف أبناء الأمنيين والعسكريين
وفي وقت سابق يوم أمس السبت، كشفت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إحباط «مخطط إرهابي» يهدف إلى خطف أبناء بعض الأمنيين والعسكريين. وقالت إنها «أحبطت مخططًا إرهابيًا كانت ستنفذه امرأة سبق أن قضت عقوبة السجن لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية».

وأضافت الوزارة أن «إحباط هذا المخطط جاء ضمن عملية مشتركة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب». وأوضحت أن «المخطط يتمثل في خطف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية».

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيانها أن تلك المرأة «خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته».

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