Atwasat

5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 05:27 مساء
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
مركز عزل سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

سجل مختبر «PCR» في مركز عزل سرت، خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، اليوم السبت، بعد تحليل 28 عينة، وفق مشرف المختبر في تصريح إلى «بوابة الوسط».

فيما قال مصدر طبي بمركز العزل سرت، اليوم السبت، إن عدد الحالات المرضية بفيروس «كورونا»، الموجود حاليًا بالمركز، وصل إلى سبع حالات، مضيفًا أن أربع حالات منهم موجودون على جهاز التنفس الصناعي والثلاثة الآخرون على جهاز الأكسجين، ويتابع حالاتهم الصحية الفريق الطبي بالمركز بنظام الفترات.

- %49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

وأكد المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، استمرار توقف مصنع الأكسجين بالمركز، منذ نحو شهرين، رغم علم إدارة الأزمة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وبلدية سرت وإدارة مستشفى «ابن سينا» بسرت.

ولفت إلى أن المركز يعاني أيضًا نقص الإمكانات الطبية والمستلزمات الوقائية من فيروس «كورونا»، كما أن العاملين بمركز العزل سرت لم يتقاضوا مكافآتهم المالية لأكثر من عام.

وقبل يومين، نظم العاملون بمركز العزل سرت، وقفة احتجاجية علقوا فيها العمل نهائيًّا بالمركز، وقدموا استقالاتهم، لكن عميد بلدية سرت تدخل، بعقد اجتماع مع مدير المركز وبعض الأطباء، وتوصل الاجتماع لمحاولة تذليل المشاكل والمعوقات مع وزارة الصحة، ومخاطبة إدارة الأزمة بالوزارة لسرعة صرف مكافآتهم المالية المتأخرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟

ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟
بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا
روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا

روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا
حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج ...
الفقه: نرفض تواجد قوات «فاغنر» الروسية في ليبيا وأوكرانيا
الفقه: نرفض تواجد قوات «فاغنر» الروسية في ليبيا وأوكرانيا
عثمان عبدالجليل يؤدي اليمين أمام عقيلة صالح في مكتبه
عثمان عبدالجليل يؤدي اليمين أمام عقيلة صالح في مكتبه
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت...
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت...
%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع...
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي...
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط