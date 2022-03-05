%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه سجل انخفاضًا في عدد الاختبارات التي أُجريت يوميًّا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3044 اختبارًا يوميًّا، بنسبة 40% مقارنة بالأسبوع السابق، ورافق ذلك انخفاض ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة المسجلة، مشيرًا إلى أن المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المسجلة بلغ 731 حالة يوميًّا، بتراجع 49% عن الأسبوع السابق.

ولفت المركز، في بيانه الأسبوعي المنشور اليوم عن الوضع الوبائي في البلاد، إلى أن مراكز رصد الوفيات الخاصة بفيروس «كورونا»، سجلت انخفاضًا في متوسط عدد الوفيات، لتسجل 8 حالات يوميًّا، مع استقرار معدل الوفيات عند 1.33%.

وبحسب البيان، تشهد معظم المناطق الغربية انخفاضًا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًّا، وباستثناء منطقة طرابلس، لم تسجل أي منطقة عدد حالات أكثر من 200 حالة لكل 100 ألف مواطن، فيما سجلت منطقتان فقط أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، وهما الجفرة والزاوية.

استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي

وشدد البيان على استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة في البلاد، وذلك بفضل انخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى 0.72 نهاية الأسبوع الماضي واستقراره تحت 1 لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية، مع انخفاض نسبة الحالات الموجبة إلى 23%.

- «مكافحة الأمراض» يعلن انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا

في 25 فبراير الماضي، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتي كانت «سريعة»، مؤكدًا أن هذه الموجة مرت «من دون أضرار» كما كان في الموجة الثالثة.

وشدد السائح، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن الكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار هذه الموجة، مضيفًا أن البعض منهم عادوا لعملهم وفكوا اعتصامهم تلبيةً لنداء المركز والجائحة، «ولكن ينتظرون الآن مكافآتهم وحقوقهم التي لم ننجح في دفعها لهم».