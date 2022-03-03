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الحويج يعتمد 43 مشروعا استثماريا بأنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 11:47 مساء
الحويج يعتمد 43 مشروعا استثماريا بأنحاء ليبيا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، 43 مشروعا استثماريا بكافة أنحاء البلاد، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتوزعت المشاريع الاستثمارية المعتمدة، بواقع 14 مشروعًا في المناطق الغربية، و9 مشروعات بالمنطقة الشرقية و20 مشروعًا وفي المنطقة الجنوبية، وذلك في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية والمتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات.

- الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية
- إطلاق باقة من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية
- مبادرة حكومية تستهدف تبني مشاريع استثمارية لـ100 ألف شاب سنويا

ووجّه الحويج الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفق الخارطة الاستثمارية.

وقالت الوزارة، في البيان، إن المشروعات المعتمدة تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.

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