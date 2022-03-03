Atwasat

المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 03:53 مساء
المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي الانفاق العام على المرتبات بلغ 3.3 مليار دينار خلال شهر يناير، مشيرًا إلى رد مرتبات فبراير من وزارة المالية.

وأوضح المركزي، في بيان عن  النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية فبراير أن إجمالي نفقات الدعم«بلغ 318 مليون دينار خلال الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التسييرية 55 مليون دينار». 

- نورلاند والكبير يتفقان على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات بانتظام لصالح الليبيين
- «المركزي» ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 20 و23 فبراير
- «المركزي»: الإنفاق العام في يناير «صفر»

وأضاف البيان أن «إيرادات الضرائب بلغت 492 مليون دينار، والجمارك 25 مليون دينار، في حين سجلت إيرادات أخرى قيمة 98 مليون دينار»، ولم يذكر البيان إيرادات النفط.

لفت المركزي إلى أن «إيرادات الضرائب تخص السنوات السابقة»، منوها إلى «تدني إيرادات الجمارك مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من العام 2021، التي بلغت حوالي 12.8 مليار دينار».

وفي 22 فبراير الماضي، كشف المركزي عدم الصرف في أي من أبواب الإنفاق العام خلال شهر يناير الماضي، وهو ما جاء في بيانات رسمية صادرة عن المصرف،  أظهرت عدم تلقيه أذونات صرف من وزارة المالية عن أي من تلك الأبواب.

وخاطبت رئاسة مجلس النواب، محافظ المصرف، الصديق الكبير لاستمرار صرف (الباب الأول) بند الرواتب بالزيادات التي جرى اعتماد قوانينها من قبل المجلس، والباب الرابع، بند الدعم، فقط من الميزانية. ونفى المركز الإعلامي للمجلس توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «بإيقاف صرف الرواتب بالزيادات المعلنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «أبوسليم × المحلة» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «أبوسليم × المحلة» في الدوري الممتاز
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل

حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يؤكد تناغم موقف الأمم المتحدة بشأن الانتخابات مع أهداف حكومة الوحدة
الدبيبة يؤكد تناغم موقف الأمم المتحدة بشأن الانتخابات مع أهداف ...
بتوقيع الدبيبة.. «الدفاع» تحذر من تحرك التشكيلات العسكرية دون إذن
بتوقيع الدبيبة.. «الدفاع» تحذر من تحرك التشكيلات العسكرية دون إذن
وزارة النفط: تعليق تصدير الخام «مساس بالأمن القومي»
وزارة النفط: تعليق تصدير الخام «مساس بالأمن القومي»
بدء جلسة مجلس النواب لأداء حكومة باشاغا اليمين
بدء جلسة مجلس النواب لأداء حكومة باشاغا اليمين
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
المزيد
أمام مجلس النوب..باشاغا يعد بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم الانتخابات
أمام مجلس النوب..باشاغا يعد بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم ......
المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير
المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير...
مجلس النواب يطالب النائب العام بتحقيق في الاعتداء على وزراء من حكومة باشاغا
مجلس النواب يطالب النائب العام بتحقيق في الاعتداء على وزراء ......
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا...
بدء جلسة مجلس النواب لأداء حكومة باشاغا اليمين
بدء جلسة مجلس النواب لأداء حكومة باشاغا اليمين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط