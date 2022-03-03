المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي الانفاق العام على المرتبات بلغ 3.3 مليار دينار خلال شهر يناير، مشيرًا إلى رد مرتبات فبراير من وزارة المالية.

وأوضح المركزي، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية فبراير أن إجمالي نفقات الدعم«بلغ 318 مليون دينار خلال الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التسييرية 55 مليون دينار».

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وأضاف البيان أن «إيرادات الضرائب بلغت 492 مليون دينار، والجمارك 25 مليون دينار، في حين سجلت إيرادات أخرى قيمة 98 مليون دينار»، ولم يذكر البيان إيرادات النفط.

لفت المركزي إلى أن «إيرادات الضرائب تخص السنوات السابقة»، منوها إلى «تدني إيرادات الجمارك مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من العام 2021، التي بلغت حوالي 12.8 مليار دينار».

وفي 22 فبراير الماضي، كشف المركزي عدم الصرف في أي من أبواب الإنفاق العام خلال شهر يناير الماضي، وهو ما جاء في بيانات رسمية صادرة عن المصرف، أظهرت عدم تلقيه أذونات صرف من وزارة المالية عن أي من تلك الأبواب.

وخاطبت رئاسة مجلس النواب، محافظ المصرف، الصديق الكبير لاستمرار صرف (الباب الأول) بند الرواتب بالزيادات التي جرى اعتماد قوانينها من قبل المجلس، والباب الرابع، بند الدعم، فقط من الميزانية. ونفى المركز الإعلامي للمجلس توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «بإيقاف صرف الرواتب بالزيادات المعلنة».