نورلاند والكبير يتفقان على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات بانتظام لصالح الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي والمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الإثنين.

وأضافت السفارة في تغريدة ثانية أن نورلاند ناقش، اليوم، مع الكبير «من تونس التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ورحب بالتزام المحافظ بإكمال إعادة توحيد البنك».

وأضافت في تغريدة ثالثة أن نورلاند «أشاد بالمحافظ الصديق الكبير لتبنيه موقفًا موحدًا خلال مثل هذا الوقت المحوري، وقال إنه يؤيد خطط المحافظ لزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس لإجراء مشاورات مهمة، وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأميركيين».

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وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يجمع الكبير ونورلاند خلال أقل من أسبوعين، حيث كان القاء السابق في 21 فبراير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير.

وقالت السفارة الأميركية حينها إن الكبير أطلع المسؤولين الأميركيين على آخر تطورات الوضع النقدي والمالي في ليبيا، والتقدم المحرَز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، فيما قال المصرف إن اللقاء تناول الوضع الاقتصادي والمالي والإنفاق العام لسنة 2022، والتقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف.

وسيسافر محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وقالت السفارة الأميركية إن الكبير سيناقش مع المسؤولين في واشنطن التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.