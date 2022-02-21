Atwasat

السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 10:43 صباحا
السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند
السفارة الأميركية لدى ليبيا، (أرشيفية: حساب السفارة على تويتر)
alwasat radio

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تفاصيل اللقاء بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، والسفير ريتشارد نورلاند أمس الأحد.

وأطلع الكبير، المسؤولين الأميركيين على آخر تطورات الوضع النقدي والمالي في ليبيا، والتقدم المحرَز نحو إعادة توحيد «المركزي»، حسب بيان السفارة على حسابها في موقع «تويتر»، الإثنين.

وقالت السفارة إن المجتمعين اتفقوا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي، والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

- «الكبير» يستعرض الوضع المالي وتوحيد «المركزي» مع مسؤولين أميركيين
- الصديق الكبير يناقش مع وفد أميركي الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا
- اتصال هاتفي بين الصديق الكبير وسفيرة بريطانيا لبحث «مواضيع مشتركة»
- الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كما أعرب ماير عن تطلعه للقاء الكبير خلال زيارته المقبلة لواشنطن في مارس المقبل؛ «لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا»، وفق البيان.

وفي بيان له أمس، قال المصرف المركزي إن اللقاء، الذي جرى عبر دوائر الاتصال المغلقة، تناول الوضع الاقتصادي والمالي والإنفاق العام لسنة 2022، والتقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
دلالات الأسوار

دلالات الأسوار
مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي

مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي
الإمارات تدعو الجيوش الحليفة لبناء «درع» ضد الطائرات المسيرة

الإمارات تدعو الجيوش الحليفة لبناء «درع» ضد الطائرات المسيرة
الأطرش: 17 فبراير «انتفاضة مشروعة» قوبلت بعنف مفرط فتحولت إلى ثورة عارمة

الأطرش: 17 فبراير «انتفاضة مشروعة» قوبلت بعنف مفرط فتحولت إلى ثورة عارمة
عقيلة أمام البرلمان العربي: محبطون بشدة لتعذر إجراء الانتخابات.. وأزمات المنطقة ترجع لغياب الحوار

عقيلة أمام البرلمان العربي: محبطون بشدة لتعذر إجراء الانتخابات.. وأزمات المنطقة ...
المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري

المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة الزراعية: ضبط ساحر خلال حملة إزالة تعديات في مصراتة
الشرطة الزراعية: ضبط ساحر خلال حملة إزالة تعديات في مصراتة
ضبط هارب من السجن في بنغازي هدد بقتل طفلة خلال سرقة منزل
ضبط هارب من السجن في بنغازي هدد بقتل طفلة خلال سرقة منزل
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند
السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند
ضبط عصابة لصوص الأغنام في مسلاتة
ضبط عصابة لصوص الأغنام في مسلاتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في المناطق
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في ......
المزيد
2307 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة
2307 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة...
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق الشمال بدءا من الغد
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق الشمال بدءا من الغد...
7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب...
ضبط عصابة لصوص الأغنام في مسلاتة
ضبط عصابة لصوص الأغنام في مسلاتة...
السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند
السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط