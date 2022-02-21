السفارة الأميركية تعلن تفاصيل لقاء الكبير مع ماير ونورلاند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تفاصيل اللقاء بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، والسفير ريتشارد نورلاند أمس الأحد.

وأطلع الكبير، المسؤولين الأميركيين على آخر تطورات الوضع النقدي والمالي في ليبيا، والتقدم المحرَز نحو إعادة توحيد «المركزي»، حسب بيان السفارة على حسابها في موقع «تويتر»، الإثنين.

وقالت السفارة إن المجتمعين اتفقوا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي، والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

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كما أعرب ماير عن تطلعه للقاء الكبير خلال زيارته المقبلة لواشنطن في مارس المقبل؛ «لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا»، وفق البيان.

وفي بيان له أمس، قال المصرف المركزي إن اللقاء، الذي جرى عبر دوائر الاتصال المغلقة، تناول الوضع الاقتصادي والمالي والإنفاق العام لسنة 2022، والتقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف.