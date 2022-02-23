حالة الطقس.. أمطار على شرق ليبيا ورياح معتدلة على الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من سقوط أمطار بعضها غزيرة على مناطق الشرق الليبي، تسهم في جريان الأودية المحلية.

ونبه المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، المواطنين لضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع جريان بعض الأودية المحلية.

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وأضاف أن حالة الطقس في المنطقة الغربية ستكون مستقرة، وعودة الرياح إلى الاعتدال.

وشهدت الأيام الماضية حالة طقس غير مستقرة على أغلب الأنحاء، وهو ما أدى إلى تعطل صادرات النفط الليبي، مع توقعات باستئنافها خلال اليومين المقبلين، وفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.