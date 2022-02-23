توقف صادرات النفط الليبي بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تعطل صادرات النفط الليبي بسبب سوء الأحوال الجوية، مع توقعات باستئنافها خلال اليومين المقبلين.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة، في بيان اليوم، إن الموانئ النفطية على طول الساحل الليبي تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية، ما يتعذر معه «رباط النواقل النفطية المتراكية»، مؤكدًا عدم وجود خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي.

وعبر عن خشية المؤسسة من انخفاض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من ثلاثة أيام، لافتًا إلى التوقعات بتحسن الطقس خلال اليومين القادمين، وبالتالي عودة الموانئ النفطية إلى استئناف عملها الطبيعي.

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وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط طالبت «دوائر اتخاذ القرار في البلاد»، بتوفير التمويلات اللازمة، للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط، وبناء خزانات وصيانة ما دمرته الحروب، إلا أنها لم تتحصل على المخصصات المالية اللازمة؛ ما أدى إلى تذبذب الإنتاج، وفي أحيان عديدة توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ بسبب التسريبات؛ ما يؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة.